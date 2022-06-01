Роскомнадзор удалил 64 тысячи материалов по наиболее опасным для детей категориям информации
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«В 2022 году Роскомнадзором уже удалено 64 тыс. запрещённых материалов только по трём наиболее опасным для детей категориям информации — наркотики, пропаганда самоубийства и детская порнография», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Как отметили в Роскомнадзоре, защита детей является одним из приоритетов деятельности РКН.
Весь запрещённый контент, выявленный сотрудниками ведомства, передается в компетентные органы для поиска и наказания преступников, распространяющих такого рода информацию.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков о проведении специальной военной операции России на Украине с конца февраля.