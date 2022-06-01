Роскомнадзор удалил 64 тысячи материалов по наиболее опасным для детей категориям информации

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Роскомнадзор удалил порядка 64 тыс. материалов по наиболее опасным для детей категориям информации с начала 2022 года.
Роскомнадзор удалил 64 тысячи материалов по наиболее опасным для детей категориям информации
  • Gettyimages.ru

«В 2022 году Роскомнадзором уже удалено 64 тыс. запрещённых материалов только по трём наиболее опасным для детей категориям информации — наркотики, пропаганда самоубийства и детская порнография», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как отметили в Роскомнадзоре, защита детей является одним из приоритетов деятельности РКН.

Весь запрещённый контент, выявленный сотрудниками ведомства, передается в компетентные органы для поиска и наказания преступников, распространяющих такого рода информацию.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков о проведении специальной военной операции России на Украине с конца февраля.

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