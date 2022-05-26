Роскомнадзор выявил свыше 117 тысяч фейков о спецоперации на Украине с февраля

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Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков о проведении специальной военной операции России на Украине с конца февраля.
Роскомнадзор выявил свыше 117 тысяч фейков о спецоперации на Украине с февраля
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Как говорится на сайте ведомства, об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков о сути конфликта, действиях и потерях вооружённых сил, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 млн пользователей», — указал он.

Вместе с этим Липов добавил, что Роскомнадзор принял участие в разработке законопроекта об усилении наказания за нарушения закона о персональных данных.

В апреле сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 85 тыс. фейков о спецоперации на Украине.

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