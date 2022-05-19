В Роскомнадзоре призвали ужесточить ответственность за кражу персональных данных

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в ведомстве считают необходимым ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, за хищение и торговлю персональными данными.

«Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности, введению вплоть до уголовной ответственности... Нужно жёстко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки», — цитирует его ТАСС.

23 марта Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов.

Позже мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за то, что данные пользователей оказались в открытом доступе.