Президент Татарстана отметил важность стабильной работы и развития предприятий региона

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Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что главной задачей властей в настоящее время является обеспечение стабильной работы и развития предприятий.
Президент Татарстана отметил важность стабильной работы и развития предприятий региона
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента.

Минниханов напомнил, что на федеральном и республиканском уровнях уже приняты меры поддержки реального сектора экономики, но необходимо систематически доводить принятые меры до предприятий.

По его словам, пока данная система не выстроена до конца.

Другой важной задачей Минниханов назвал сохранение трудовых коллективов для стабильной работы предприятий.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.

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