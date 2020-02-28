«Братья по оружию»: Россия и Китай обсудили совместную борьбу с COVID-19

Москва и Пекин обсудили ход совместной борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие консультации с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялись 27 февраля в посольстве КНР в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала соседние страны «братьями по оружию» в противостоянии распространению коронавируса нового типа, подчеркнув готовность России в дальнейшем укреплять сотрудничество с КНР в противоэпидемической сфере. По её словам, Китай доказал эффективность проводимых им мер по борьбе с COVID-19, в России пристально изучают китайский опыт в этом направлении.

Следовать правилам и сотрудничать с властью

Попова напомнила, что Россия ввела жёсткие меры для профилактики распространения заболевания, однако они носят временный характер и не направлены исключительно против граждан КНР. По словам главы Роспотребнадзора, в рамках санитарных мер по профилактике COVID-19 сейчас на территории РФ под наблюдением находятся порядка 30 тыс. человек, лишь треть из них — граждане КНР. Она призвала посольство КНР активно подключиться к санитарной работе, донеся до находящихся на территории России китайских граждан правила противоэпидемического порядка.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, напомнил, что пик эпидемии в Китае уже прошёл, в связи с чем он выразил надежду на то, что Россия в скором времени скорректирует или снимет ограничительные меры на въезд китайских граждан. Дипломат сообщил, что Китай с пониманием относится к принятым Россией санитарно-карантинным мерам. По его словам, посольство по своим каналам информирует находящихся в России граждан КНР о соответствующей деятельности властей и просит соблюдать существующие правила. Так, 28 февраля китайское диппредставительство опубликовало два сообщения, в которых граждан КНР призывают «следовать правилам и сотрудничать с представителями властей в процессе проверок и карантина». «Российская сторона подчёркивает, что отношения с КНР являются приоритетными в национальной внешней политике, что Россия дорожит дружбой и сотрудничеством с Китаем. Противоэпидемические меры в Москве распространяются на всех, а не только на граждан КНР», — отмечается в сообщении диппредставительства.

Многие живущие в Москве китайцы с пониманием относятся к противоэпидемическим мерам властей. Студентка РУДН Чжоу Нань рассказывает, что в её университете на карантин были помещены порядка 150 студентов, вернувшихся с новогодних каникул из КНР. «Под карантинную зону было выделено три этажа общежития, после карантина студентам нужно дважды в день проверять температуру у коменданта вплоть до 2 марта. Под карантином было скучно, но все понимали, что так надо», — рассказывает девушка. По её словам, граждан КНР в Москве не особенно третируют.

«Думаю, москвичи грамотно ведут себя. Конечно, есть небольшая часть тех, кто паникует и боится, но их мало», — отмечает Чжоу Нань.

В СМИ мелькали сообщения, что гражданам Китая в некоторых случаях препятствовали в пользовании транспортом — не пускали их в вагоны метро, маршрутки. Власти Москвы никаких распоряжений насчёт ограничений в передвижении по городу китайцев, конечно же, не давали. «Если какие-то инциденты и имели место, то это исходило со стороны обычных граждан. Кстати, в СМИ были сообщения о случаях, когда пассажиры грубо вели себя в транспорте и по отношению к россиянам, надевшим маски, заподозрив, что те больны. Так что «коронавирусная дискриминация» если и имеет место, то распространяется не только на граждан КНР», — отмечает политический обозреватель «Российской газеты» Ирина Невинная, которая занимается освещением ситуации вокруг распространения COVID-19.

«Отношение к Китаю и китайцам на фоне эпидемии не изменилось. В сетях нет массовых упоминаний о бойкоте китайских ресторанов, нет требований выдворения из города граждан Китая. Напротив, все, с кем я общалась в связи с эпидемией в Китае, выражают сочувствие и поддержку китайскому народу», — отмечает Невинная. Подтверждение тому — ширящаяся по Москве акция «Изолировать вирус, а не дружбу». К ней, в частности, уже присоединился Московский зоопарк, где в качестве символов российско-китайской дружбы живут две привезённые из КНР панды.