Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о лучшем подарке на 23 Февраля.

«Самый большой подарок — мирное небо над головой, спокойствие. Ничего лучше быть не может», — цитирует Пригожина URA.RU.

По словам продюсера, он нейтрально относится к материальным подаркам на 23 Февраля.

Как считает Пригожин, самое главное в День защитника Отечества, как и в любой другой день, — это внимание и уважение друг к другу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём защитника Отечества.