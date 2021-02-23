Иосиф Пригожин рассказал о лучшем подарке на 23 Февраля

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о лучшем подарке на 23 Февраля.
Иосиф Пригожин рассказал о лучшем подарке на 23 Февраля
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Самый большой подарок — мирное небо над головой, спокойствие. Ничего лучше быть не может», — цитирует Пригожина URA.RU.

По словам продюсера, он нейтрально относится к материальным подаркам на 23 Февраля.

Как считает Пригожин, самое главное в День защитника Отечества, как и в любой другой день, — это внимание и уважение друг к другу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с Днём защитника Отечества.

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