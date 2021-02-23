Власти Подмосковья поздравили жителей с Днём защитника Отечества
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Сегодня особенный праздник. Мы говорим спасибо нашим героям. Всем, кто защищал и защищает Родину, служит в армии, силовых структурах, спасает людей и бережёт наш покой», — отметил Воробьёв.
С поздравлением выступил и губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передаёт RIA56.
«В каждом поколении нашей страны есть свои герои, выбравшие непростой путь защитника Родины. И в мирные времена, и в военные годы они с готовностью исполняют свой долг ради настоящего и будущего Отчизны», — сказал он.
Паслер выразил благодарность всем, кто несёт службу на боевом посту.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.