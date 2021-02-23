Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы.
Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
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«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности
нашей страны», — заявил Володин.

Он отметил, что «патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров, они надежно защищают мирную жизнь граждан России».

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.

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