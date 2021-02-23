Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности

нашей страны», — заявил Володин.

Он отметил, что «патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров, они надежно защищают мирную жизнь граждан России».

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.