Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.
Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
  • kremlin.ru

Президент выразил особую благодарность ветеранам — «великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться».

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что одним из свидетельств укрепления авторитета Вооружённых сил является усиливающийся интерес молодого поколения к воинским специальностям. 

Российский лидер выразил благодарность всем военнослужащим за «достойное исполнение воинского долга».

Президент отметил, что в Вооружённых силах служат «сильные духом, волевые и отважные люди».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить