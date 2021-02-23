Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Президент выразил особую благодарность ветеранам — «великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться».

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что одним из свидетельств укрепления авторитета Вооружённых сил является усиливающийся интерес молодого поколения к воинским специальностям.

Российский лидер выразил благодарность всем военнослужащим за «достойное исполнение воинского долга».

Президент отметил, что в Вооружённых силах служат «сильные духом, волевые и отважные люди».