Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных в текущем столетии
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Об этом сообщает портал «Метеоновости», ссылаясь на данные обсерватории МГУ.
Согласно данным, количество солнечных часов во все весенние месяцы этого года существенно превышало обычные показатели.
Всего за весну 2018 года в Москве было 744 солнечных часа, что на 30% больше нормы. Это второй результат в XXI веке.
Большее количество весенних солнечных часов москвичи могли наблюдать только в 2002 году — тогда их было зарегистрировано 780.
По оценке метеорологов, продолжительную солнечную, но прохладную погоду в столице определяют арктические антициклоны.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT о предстоящей погоде в московском регионе.