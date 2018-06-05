Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных в текущем столетии

Московская весна 2018 года стала второй в этом столетии по числу солнечных часов, превысив норму по этому показателю на 30%.

Об этом сообщает портал «Метеоновости», ссылаясь на данные обсерватории МГУ.

Согласно данным, количество солнечных часов во все весенние месяцы этого года существенно превышало обычные показатели.

Всего за весну 2018 года в Москве было 744 солнечных часа, что на 30% больше нормы. Это второй результат в XXI веке.

Большее количество весенних солнечных часов москвичи могли наблюдать только в 2002 году — тогда их было зарегистрировано 780.

По оценке метеорологов, продолжительную солнечную, но прохладную погоду в столице определяют арктические антициклоны.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT о предстоящей погоде в московском регионе.