Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных в текущем столетии

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Московская весна 2018 года стала второй в этом столетии по числу солнечных часов, превысив норму по этому показателю на 30%.
Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных в текущем столетии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает портал «Метеоновости», ссылаясь на данные обсерватории МГУ.

Согласно данным, количество солнечных часов во все весенние месяцы этого года существенно превышало обычные показатели.

Всего за весну 2018 года в Москве было 744 солнечных часа, что на 30% больше нормы. Это второй результат в XXI веке. 

Большее количество весенних солнечных часов москвичи могли наблюдать только в 2002 году — тогда их было зарегистрировано 780.

По оценке метеорологов, продолжительную солнечную, но прохладную погоду в столице определяют арктические антициклоны.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT о предстоящей погоде в московском регионе. 

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