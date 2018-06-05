В Москве 6 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в среду, 6 июня, в московском регионе.
В Москве 6 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в московском регионе ожидается сильный ветер.

Ранее МЧС предупредило, что во вторник, 5 июня, в Москве ожидается усиление ветра и дождь.

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