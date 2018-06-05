В Москве 5 июня ожидается до +15 °С

В Москве во вторник, 5 июня, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +13...+15°С. Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 5—10 м/c, местами порывы до 13—18 м/c. Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.