В Москве 5 июня ожидается до +15 °С
В Москве во вторник, 5 июня, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +13...+15°С.
Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер западный, северо-западный 5—10 м/c, местами порывы до 13—18 м/c.
Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.
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