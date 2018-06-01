В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни лета

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о переменчивой погоде в Москве в первые дни лета.

«Лето не кончилось, только начавшись. 2 июня, хотя ночь ещё будет холодная, +2...+7 С°, днём прогностические значения температуры звучат уже гораздо веселее и составят +20...+22 °С», — заявил он.

По его словам, «в воскресенье все вздохнут с облегчением», так как ночью температура будет около +10 °С, а днём воздух прогреется до +23...+25 °С.

Как сообщил Вильфанд, потепление продолжится и в начале следующей недели. В понедельник и вторник, 4 и 5 июня, осадков не ожидается, температура будет выше +20 °С.

Глава Гидрометцентра добавил, что погода остаётся неустойчивой, во второй половине недели снова будет заметное похолодание.

Ранее сообщалось, что ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за 80 лет.

Также телеканал «360» сообщал, какая погода ожидается в Москве летом.