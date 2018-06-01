Ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за 80 лет

Первая летняя ночь в Москве стала самой холодной за последние 80 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечается, заморозки наблюдались только на станции Черусти, однако минимальная температура воздуха на ряде станций Москвы и области побила рекорд.

Так, самой низкой за последние 80 лет оказалась температура на станции Тимирязевской сельскохозяйственной академии — 4,5 °C.

В центре столицы, на станции Балчуг, температура опустилась до 6,5 °C, а на территории МГУ воздух остыл до 5,5 °C (рекорд с 1948 года).

2 июня в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и заморозков.