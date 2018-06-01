В Москве 2 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
«Жёлтый» уровень также будет действовать на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской областей.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что к выходным температура в Московском регионе повысится.