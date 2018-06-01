В Москве 2 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Московской области 2 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и заморозков.
В Москве 2 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

«Жёлтый» уровень также будет действовать на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской областей.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что к выходным температура в Московском регионе повысится.

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