В Москве 2 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 2 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и заморозков.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

«Жёлтый» уровень также будет действовать на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской областей.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, что к выходным температура в Московском регионе повысится.