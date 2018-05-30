В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Москве летом

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве этим летом, сообщает телеканал «360».

По прогнозу, майская жара в конце месяца сменится резким похолоданием. 1 июня температура в городе окажется ниже нормы на пять градусов, что соразмерно середине апреля, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днём максимальная температура воздуха не будет превышать +11…+13 °C, ночью столбик термометра опустится до +3…+5 °C. По области ожидаются заморозки до 0 °С. Осадков не прогнозируется, но может быть ветреная погода.

«Сейчас в городе достаточно изменчивая циркуляция воздуха, поэтому погода в течение недели будет меняться резко от потепления к похолоданию», — отметил Вильфанд.

По словам Вильфанда, в целом всё лето в Москве будет неустойчивым. На смену сухой жаркой погоде будут приходить дождливые прохладные дни.

Ранее сообщалось, что в МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 30 мая.

Также URA.RU сообщало, что в Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения.