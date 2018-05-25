В Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения

В Миассе отменили последний звонок, запланированный на 25 мая. Это связано со штормовым предупреждением, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Праздник перенесли на 2 июня.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, погода на территории Челябинской области стала ухудшаться вечером в четверг, 24 мая. В пятницу в отдельных районах ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, крупный град, сильные дожди.

Ранее МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области.

В начале мая портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае решили продлить экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.