МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области
Непогода продлится до 25 мая.
По данным местных синоптиков, в регионе будет гроза с градом и очень сильными дождями. Ветер в некоторых районах может достигать 25 м/с.
Гражданам рекомендуют ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра.
Как отметили спасатели, не стоит укрываться от непогоды около стен домов и на остановках общественного транспорта, а также находиться рядом с щитами и деревьями.
22 мая в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение.
В начале мая портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае решили продлить экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.