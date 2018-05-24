МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области

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В Челябинской области ожидается ураганный ветер вечером в четверг, 24 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

Непогода продлится до 25 мая.

По данным местных синоптиков, в регионе будет гроза с градом и очень сильными дождями. Ветер в некоторых районах может достигать 25 м/с.

Гражданам рекомендуют ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра.

Как отметили спасатели, не стоит укрываться от непогоды около стен домов и на остановках общественного транспорта, а также находиться рядом с щитами и деревьями.

22 мая в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение.

В начале мая портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае решили продлить экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

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