В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В ближайшее время скорость ветра может достичь 25 м/с.

Соответствующую информацию направили в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения.

Жителям региона советуют плотно закрыть двери и окна, отключить газ и электричество. На улице желательно держаться подальше от непрочных конструкций, деревьев, столбов и электропроводов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детсад.

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