В Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детсад

В Башкирии сильный ветер повредил 10 домов, ферму и детский сад, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В субботу, 28 апреля, поступила информация о частичном повреждении кровель шести жилых домов в деревне Ермекеево. Спасатели обнаружили повреждения ещё трёх крыш.

Кровлю одного из домов повредило также в селе Нижнеулу-Елга.

В Бижбулякском районе ветер снёс часть крыши зданий молочно-товарной фермы СПК «Октябрь». Повреждена крыша детсада в селе Бижбуляк.

По данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, пострадавшая во время урагана в Москве, скончалась в больнице.