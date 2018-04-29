В Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детсад

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В Башкирии сильный ветер повредил 10 домов, ферму и детский сад, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В субботу, 28 апреля, поступила информация о частичном повреждении кровель шести жилых домов в деревне Ермекеево. Спасатели обнаружили повреждения ещё трёх крыш.

Кровлю одного из домов повредило также в селе Нижнеулу-Елга.

В Бижбулякском районе ветер снёс часть крыши зданий молочно-товарной фермы СПК «Октябрь». Повреждена крыша детсада в селе Бижбуляк.

По данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, пострадавшая во время урагана в Москве, скончалась в больнице.

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