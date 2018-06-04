В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Курганской области

В Курганской области прогнозируют резкое ухудшение погоды, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Во вторник, 5 июня, ожидаются дожди, возможны грозы и град. Ветер усилится до 6—11 м/с, возможны порывы до 15—20 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, не исключено повреждение кровли зданий.

Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут спровоцировать рост количества ДТП и автомобильных пробок.

Спасатели призвали пережидать порывы ветра в помещениях, а на улице лучше не приближаться к рекламным щитам, деревьям и конструкциям, которые могут упасть. Также нежелательно пережидать непогоду под балконами.

Синоптики прогнозируют, что дождливая и ветреная погода сохранится в регионе и в последующие два дня. В отдельных районах возможны грозы.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 4 июня.