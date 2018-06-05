МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
МЧС предупредило, что во вторник, 5 июня, в Москве ожидается усиление ветра и дождь. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«В течение дня 5 июня в Москве ожидается небольшой, местами умеренный дождь, усиление ветра с порывами 13—18 м/с», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Москве 5 июня ожидается до +15 °С.
4 июня, как передавало URA.RU, МЧС также предупредило о резком ухудшении погоды в Курганской области.
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