Синоптик рассказал, когда в столичном регионе наступит пик холодной погоды

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT о погоде в столичном регионе в ближайшее время.

«С сегодняшнего дня мы уже ощутили на себе дыхание Арктики, температура рухнула на 10 °C, мы отброшены в сентябрь либо в конец апреля. Виной тому является тыловая часть мощного североатлантического циклона, который затягивает своими северо-восточными ветрами из акватории сурового Карского моря арктический холод. Всё это сопровождается порывистым ветром и локальными скоротечными дождями ливневого характера. То, что произошло сегодня с температурой, — только цветочки, ягодки впереди. Пик холода придётся на среду и четверг, когда температура в ночные часы будет опускаться до +1…+6 °C в столичном регионе. Днём — максимум +10…+15 °C, что аномально холодно», — сказал он.

Тишковец также обратил внимание, что с 20 июня по 10 июля «лето придёт в себя и даже отыграет позиции».

«Ближе к выходным ситуация будет постепенно выправляться, но температура не вернётся в рамки многолетней нормы. В лучшем случае мы дотянемся до +18…+20 °C в дневные часы. Ночью +4…+9 °C — и это прохладно для июня. Более или менее возвращение в норму произойдёт только с 11 июня. Жары пока не ожидается. Сейчас сценарий очень похож на то, что было в прошлом году. Такое же скомканное и холодное начало лета. В любом случае в период с 11 по 20 июня мы вернёмся в рамки климатической нормы — +20…+23 °C. Дальше, с незначительными вариациями, всё будет вполне комфортно», — подытожил синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в среду, 6 июня, в Московском регионе.