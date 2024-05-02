Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве после 10 мая

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда в Москве ожидается потепление.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что до четверга, 9 мая, температура воздуха днём будет держаться на отметке около +10 °С и не поднимется выше, но позже воздух начнёт постепенно прогреваться.

«После 10 мая начнётся процесс потепления. Ближе к середине месяца, с 13 мая, температура снова будет стремиться к 20 градусам выше нуля», — уточнил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди на Пасху в Москве.