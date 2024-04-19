Нутрициолог Несвит объяснила причины трудностей с набором веса

Врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит объяснила, почему возникают трудности с набором веса.

«Для набора веса необходимо потреблять больше калорий, чем вы сжигаете. Рассчитайте свою суточную норму калорий, использовав онлайн-калькуляторы или обратившись к нутрициологу», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, не стоит увеличивать суточную калорийность за счёт фастфуда с большим содержанием жира и сахара.

Лучше включить в рацион источники сложных углеводов: цельные крупы, крахмалистые овощи, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы.

Силовые тренировки в сочетании с профицитом калорий также стимулируют рост мышц и набор веса.

«Недостаток сна может привести к гормональному дисбалансу, который мешает набору веса. Старайтесь спать не менее семи-восьми часов в день. Набор веса, как и похудение, должен происходить постепенно», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что сахар является виновником большинства заболеваний.