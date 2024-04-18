Диетолог Дианова назвала сахар «виновником» большинства заболеваний

Диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что сахар является «виновником» большинства заболеваний.

«Это комплекс. Нет человека, у которого был бы просто сахарный диабет и не было бы гипертонической болезни, нарушения ритма, высокого холестерина. Через избыточное количество сахара мы влияем на функцию печени. В ней откладывается жир, повышается уровень триглицеридов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, лучше перестать добавлять сахар в пищу. Также нужно помнить, что есть продукты с добавленным сахаром.

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