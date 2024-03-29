В Ижевске выпустят аудиокнигу о детях войны

В Ижевске выпустят аудиокнигу «Италмас — цветок мира. Дети войны. Дети Победы».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Над проектом работают воспитанники Центра поддержки творческих инициатив «Журавейник+».

«На территории Удмуртии не было войны. Но здесь тоже был фронт, только трудовой. Участниками этого фронта наравне со взрослыми были и дети. Им приходилось работать на строительстве железной дороги Ижевск — Балезино, в поле, в госпиталях и на заводах. Это был настоящий подвиг», — заявила Ольга Чиркова, директор «Журавейника».

Работа над озвучиванием проходит в Национальной библиотеке Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле отремонтируют три памятника в честь героев Великой Отечественной войны.