В Ижевске выпустят аудиокнигу о детях войны
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Над проектом работают воспитанники Центра поддержки творческих инициатив «Журавейник+».
«На территории Удмуртии не было войны. Но здесь тоже был фронт, только трудовой. Участниками этого фронта наравне со взрослыми были и дети. Им приходилось работать на строительстве железной дороги Ижевск — Балезино, в поле, в госпиталях и на заводах. Это был настоящий подвиг», — заявила Ольга Чиркова, директор «Журавейника».
Работа над озвучиванием проходит в Национальной библиотеке Удмуртии.
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