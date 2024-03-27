В Нижнем Тагиле отремонтируют три памятника в честь героев Великой Отечественной войны

В Нижнем Тагиле в течение 2024 года отремонтируют три монумента в честь героев Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Всего специальная комиссия в преддверии Дня Победы проверит состояние 76 памятников и знаков воинской славы.

В частности, будет отремонтирован памятник горнякам Рудника имени III Интернационала и монумент тагильчанам-строителям.

Ранее сообщалось, что в Севастополе началась реставрация монумента «Солдат и Матрос». Работы должны завершиться к 9 мая.