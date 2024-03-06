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В Севастополе отреставрируют монумент «Солдат и Матрос»

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В Севастополе началась реставрация монумента «Солдат и Матрос». Работы должны завершиться к 9 мая.
В Севастополе отреставрируют монумент «Солдат и Матрос»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Строительство скульптурной композиции началось в 1981 году. Открытие памятника состоялось в 2007-м.

Специалисты проведут комплексные противоаварийные работы. Планируется отреставрировать пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, Вечный огонь и смотровую площадку.

Сквер рядом с монументом будет благоустроен.

Ранее сообщалось, что в Омской области обновят мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны.

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