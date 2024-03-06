В Севастополе отреставрируют монумент «Солдат и Матрос»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
Строительство скульптурной композиции началось в 1981 году. Открытие памятника состоялось в 2007-м.
Специалисты проведут комплексные противоаварийные работы. Планируется отреставрировать пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, Вечный огонь и смотровую площадку.
Сквер рядом с монументом будет благоустроен.
Ранее сообщалось, что в Омской области обновят мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны.