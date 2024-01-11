В Омской области обновят мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2024 году в регионе благоустроят более 40 памятников и мемориалов, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что на конкурс поступило около 80 инициатив по обновлению мемориалов и памятников.

Благоустройство проведут в Уленкуле и Почекуево Большереченского района, в сёлах Чебаклы, Становка и Уралы Большеуковского района, в селе Октябрьское Горьковского района, в Новоягодном Знаменского района и Ачаире Омского района, в посёлке Боевой Исилькульского района, в сёлах Царицыно, Лагушино, в деревне Семёновка Калачинского района и в самом Калачинске.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.