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Выставку к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда покажут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Выставку к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда покажут в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

Как рассказали в музее, на выставке представлено более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы: фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и художественные произведения, рассказывающие о жизни блокадного города с июля 1941 года до 27 января 1944 года.

«Музей подготовил выставку, многогранно и правдиво рассказывающую о мужестве, необычайной силе воли и упорстве жителей северной столицы, не только стойко переносивших все тяготы жизни в осаждённом городе, но и своим трудом и отвагой сделавших всё для спасения родного Ленинграда», — отметили организаторы.

Познакомиться с экспозицией можно до 24 февраля.

Ранее сообщалось, что военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни», посвящённый событиям Гражданской войны, состоится в Хабаровске 10 февраля.

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