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Исторический фестиваль «Волочаевские дни» пройдёт в Хабаровске

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Военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни», посвящённый событиям Гражданской войны, состоится в Хабаровске 10 февраля.
Исторический фестиваль «Волочаевские дни» пройдёт в Хабаровске
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

В посёлке Волочаевка у сопки Июнь-Корань посетителям фестиваля покажут реконструкцию Волочаевской операции — одного из решающих событий Гражданской войны на Дальнем Востоке в феврале 1922 года.

В трёхчасовом мероприятии также пройдут исторические мастер-классы, интерактивы и выставки.

Ранее сообщалось, что на Соборной площади Главного храма ВС России открылся фестиваль «Наша зима».

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