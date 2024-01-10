Исторический фестиваль «Волочаевские дни» пройдёт в Хабаровске
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.
В посёлке Волочаевка у сопки Июнь-Корань посетителям фестиваля покажут реконструкцию Волочаевской операции — одного из решающих событий Гражданской войны на Дальнем Востоке в феврале 1922 года.
В трёхчасовом мероприятии также пройдут исторические мастер-классы, интерактивы и выставки.
Ранее сообщалось, что на Соборной площади Главного храма ВС России открылся фестиваль «Наша зима».