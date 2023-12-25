RT в Telegram
Подпишись

На Соборной площади Главного храма ВС России открылся фестиваль «Наша зима»

Короткая ссылка
На Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России открылся фестиваль «Наша зима» и главный ледовый каток Подмосковья.
На Соборной площади Главного храма ВС России открылся фестиваль «Наша зима»
  • РИА Новости

Отмечается, что двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на главной ёлке Минобороны на ледовом катке. Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы.

В рамках всероссийского проекта Минобороны «Своих не бросаем!» и программы Федерального агентства по делам молодёжи «Больше, чем путешествие» на открытие главной ёлки министерства приехали участники специальной военной операции и члены их семей. На главный каток Подмосковья спецрейсы «Время героев» доставили более семисот человек из разных городов России.

Перед началом новогоднего праздника участники проекта побывали в музее «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», посетили Главный храм Вооружённых сил и ознакомились с экспозициями музейной площадки №1 парка «Патриот».

«Открытие зимнего фестиваля «Наша зима» и главного катка в Подмосковье — это новогодний подарок для участников СВО и их семей, которые приехали в парк «Патриот» специальным железнодорожным рейсом «Время героев» из южных регионов России», — отметил врио начальника управления ГВПУ ВС России полковник Эдуард Масловский.

Ранее сообщалось, что к Новому году на международной выставке-форуме «Россия» откроется павильон Министерства обороны России под названием «Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить