На Соборной площади Главного храма ВС России открылся фестиваль «Наша зима»

На Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России открылся фестиваль «Наша зима» и главный ледовый каток Подмосковья.

Отмечается, что двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на главной ёлке Минобороны на ледовом катке. Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы.

В рамках всероссийского проекта Минобороны «Своих не бросаем!» и программы Федерального агентства по делам молодёжи «Больше, чем путешествие» на открытие главной ёлки министерства приехали участники специальной военной операции и члены их семей. На главный каток Подмосковья спецрейсы «Время героев» доставили более семисот человек из разных городов России.

Перед началом новогоднего праздника участники проекта побывали в музее «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», посетили Главный храм Вооружённых сил и ознакомились с экспозициями музейной площадки №1 парка «Патриот».

«Открытие зимнего фестиваля «Наша зима» и главного катка в Подмосковье — это новогодний подарок для участников СВО и их семей, которые приехали в парк «Патриот» специальным железнодорожным рейсом «Время героев» из южных регионов России», — отметил врио начальника управления ГВПУ ВС России полковник Эдуард Масловский.

Ранее сообщалось, что к Новому году на международной выставке-форуме «Россия» откроется павильон Министерства обороны России под названием «Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны».