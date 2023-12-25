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К Новому году на выставке «Россия» откроется павильон Минобороны России

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К Новому году на международной выставке-форуме «Россия» откроется павильон Министерства обороны России под названием «Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны».
К Новому году на выставке «Россия» откроется павильон Минобороны России
  • РИА Новости

Павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетителям разных возрастов представится возможность ознакомиться с деятельностью Минобороны России, а также попробовать себя в различных военных специальностях и, возможно, определиться с выбором своей будущей профессии.

Гости павильона смогут посетить «Командный пункт» с панорамным экраном, интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе «БПЛА» юные посетители смогут научиться управлять беспилотниками: сначала на тренажёрном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке.

Также, в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы «Военное образование Министерства обороны России», «умный класс» Суворовского военного училища с системой умных парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона «Профессии Министерства обороны России».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы «Новый год в Москве», открывшейся на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

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