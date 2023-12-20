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День Запорожской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ

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День Запорожской области проходит 20 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
День Запорожской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ
  • РИА Новости

В рамках культурно-развлекательной программы будут презентованы VR-игра «Скифский лучник», туристический портал Запорожской области, проведён мастер-класс по плетению тактических браслетов.

Также посетители смогут увидеть VR-экскурсию «Каменная могила», поучаствовать в росписи шоперов, напольной игре-карте «Грифы, стерегущие золото», послушать интерактивный рассказ о скифах, вокальные номера от Российского движения детей и молодёжи.

Кроме того, гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию скифского ожерелья из бусин-оберегов и росписи камней с побережья Азовского моря и призовом квизе от Всероссийского молодёжного образовательного форума «Юг молодой».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы «Новый год в Москве», открывшейся на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

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