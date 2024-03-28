Герпетолог Ермолов посоветовал не приближаться к гадюкам

Ветеринар, герпетолог Ян Ермолов рекомендовал не приближаться к гадюкам, а при встрече с ними — отойти на безопасное расстояние.

«Если увидели — не надо её трогать. Все эти круглые и вертикальные зрачки… Я не думаю, что это хорошая затея — сидеть и рассматривать глаза смертельно опасной змеи», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Как отметил специалист, гадюки ядовиты всегда, а не в какой-то определённый период.

С середины апреля и до конца майских праздников у них происходит гон, во время которого они становятся более агрессивными.

«Гадюки предпочитают пролески, идеальное место для них — какой-нибудь недостроенный фундамент, где они могут в какое-нибудь прохладное место заползти или, наоборот, на солнышке понежиться. Их можно и у воды обнаружить, периодически они мигрируют с одного места на другое», — заключил эксперт.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи.