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Хирург Умнов рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи

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Хирург Александр Умнов рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи. По его словам, нужно сразу обездвижить поражённую конечность с использованием подручных средств.
Хирург Умнов рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи
  • Gettyimages.ru
  • © Byronsdad

«Уложить пострадавшего горизонтально, обеспечить полный покой, не давать самому передвигаться, совершать физические усилия — это замедлит распространение яда», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Умнов, далее нужно быстро отсосать яд с помощью резиновой груши или отсоса, а если их нет, то ртом.

«Надрезать место укуса не рекомендуется, можно занести инфекцию. Прижигать — бесполезно, яд сразу проникает глубоко в мышечную ткань», — уточнил он.

Далее рекомендуется продезинфицировать рану от укуса подручными средствами, например зелёнкой.

«Наложите нетугую повязку на место укуса (бинт или чистую ткань) и умеренно сдавливающую — на всю пострадавшую конечность», — посоветовал врач.

Пострадавшему рекомендуется пить как можно больше чистой воды.

«Как можно быстрее вызовите скорую помощь или на носилках доставьте пострадавшего в медицинское учреждение», — заключил Умнов.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал, как защититься от клещей.

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