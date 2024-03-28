Хирург Умнов рассказал о действиях в случае укуса ядовитой змеи
- Gettyimages.ru
- © Byronsdad
«Уложить пострадавшего горизонтально, обеспечить полный покой, не давать самому передвигаться, совершать физические усилия — это замедлит распространение яда», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Умнов, далее нужно быстро отсосать яд с помощью резиновой груши или отсоса, а если их нет, то ртом.
«Надрезать место укуса не рекомендуется, можно занести инфекцию. Прижигать — бесполезно, яд сразу проникает глубоко в мышечную ткань», — уточнил он.
Далее рекомендуется продезинфицировать рану от укуса подручными средствами, например зелёнкой.
«Наложите нетугую повязку на место укуса (бинт или чистую ткань) и умеренно сдавливающую — на всю пострадавшую конечность», — посоветовал врач.
Пострадавшему рекомендуется пить как можно больше чистой воды.
«Как можно быстрее вызовите скорую помощь или на носилках доставьте пострадавшего в медицинское учреждение», — заключил Умнов.
Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал, как защититься от клещей.