Врач Бартули рассказал о способах защиты от клещей

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал, как защититься от клещей.

«Вообще, городские парки обрабатываются. А если мы идём куда-то в лес, в незнакомую негородскую местность, например собирать грибы и ягоды, то, конечно, нужно правильно одеваться», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, необходимо тщательно заправлять одежду, использовать различные аэрозоли.

Как добавил Бартули, остальные насекомые, в том числе комары и мухи, особой опасности не представляют, главная угроза — именно клещи.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области стартовала вакцинация от клещевого энцефалита.