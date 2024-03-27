В Тюменской области стартовала вакцинация от клещевого энцефалита

Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Тюменской области. Регион получил около 170 тыс. доз препарата для детей и взрослых.

Об этом сообщает ОТР.

Уточняется, что прежде всего прививка показана тем, кто находится в зоне риска, например тем, у кого работа связана с пребыванием в лесных массивах.

«Клещевой энцефалит — это достаточно серьёзное заболевание. Это заболевание вирусное, передаётся через укусы клеща», — заявила Татьяна Ржанова, заведующая сектором по управлению качеством и безопасностью медицинской помощи.

Ранее главный эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко напомнил, что приближается сезон клещей.