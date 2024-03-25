Эпидемиолог Артёменко напомнил о приближении сезона клещей

Главный эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко напомнил, что приближается сезон клещей.

В беседе с «Радио 1» он отметил, что пик обращений граждан в медучреждения по поводу укусов приходится на майские праздники и середину сентября.

Для профилактики рекомендуется правильно одеваться для посещения мест, где могут обитать клещи. Нужно надевать высокую обувь, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к кистям рук. Также желательно закрыть шею и надеть головной убор.

Одежда должна быть светлых тонов, её также стоит обработать репеллентами.

Ранее доктор биологических наук, профессор заведующая лабораторией Центра имени Чумакова Галина Карганова рассказала, что чем быстрее удалить присосавшегося клеща, тем меньше вероятность, что человек заболеет, даже если насекомое является переносчиком.