Биолог Карганова дала рекомендации на случай укуса клеща

Доктор биологических наук профессор, заведующая лабораторией Центра имени Чумакова Галина Карганова рассказала, что, чем быстрее удалить присосавшегося клеща, тем меньше вероятность, что человек заболеет, даже если насекомое является переносчиком.

Не стоит бояться снимать клеща, заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

«Если вы удалите клеща и останется его головка в коже, это будет заноза. И вы с ней справитесь. Но вероятность заболевания резко снизится», — объяснила биолог.

Место, где присасывался клещ, следует обработать любым дезинфицирующим раствором и наблюдать за ним. При появлении сыпи или покраснения в месте укуса следует немедленно обратиться к врачу, добавила Карганова.

Ранее научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биологического факультета Московского государственного университета Вадим Марьинский рассказал, что пик активности клещей приходится на вторую половину весны.