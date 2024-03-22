Биолог Карганова дала рекомендации на случай укуса клеща
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Не стоит бояться снимать клеща, заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
«Если вы удалите клеща и останется его головка в коже, это будет заноза. И вы с ней справитесь. Но вероятность заболевания резко снизится», — объяснила биолог.
Место, где присасывался клещ, следует обработать любым дезинфицирующим раствором и наблюдать за ним. При появлении сыпи или покраснения в месте укуса следует немедленно обратиться к врачу, добавила Карганова.
Ранее научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биологического факультета Московского государственного университета Вадим Марьинский рассказал, что пик активности клещей приходится на вторую половину весны.