Специалист Марьинский: пик активности клещей приходится на вторую половину весны

Научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биологического факультета Московского государственного университета Вадим Марьинский рассказал, когда начинается сезон активности клещей.

«Основной пик активности у клещей приходится на вторую половину весны и начало лета. Потом становится слишком жарко и слишком сухо для них. Это не значит, что в середине июля с клещом иксодовым не встретишься. Встретиться можно, но вероятность значительно меньше, чем где-нибудь в мае», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, второй пик активности может наступить в конце августа или начале сентября. Это вероятно, к примеру, в бабье лето, когда ещё тепло, но влажность повышается.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.