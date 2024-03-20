RT в Telegram
Подпишись

Специалист Марьинский: пик активности клещей приходится на вторую половину весны

Короткая ссылка
Научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биологического факультета Московского государственного университета Вадим Марьинский рассказал, когда начинается сезон активности клещей.
Специалист Марьинский: пик активности клещей приходится на вторую половину весны
  • Gettyimages.ru
  • © Larysa Pashkevich

«Основной пик активности у клещей приходится на вторую половину весны и начало лета. Потом становится слишком жарко и слишком сухо для них. Это не значит, что в середине июля с клещом иксодовым не встретишься. Встретиться можно, но вероятность значительно меньше, чем где-нибудь в мае», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, второй пик активности может наступить в конце августа или начале сентября. Это вероятно, к примеру, в бабье лето, когда ещё тепло, но влажность повышается.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить