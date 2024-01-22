Нутрициолог Кузина объяснила, почему не стоит полностью отказываться от мучного

Нутрициолог Екатерина Кузина рекомендовала не отказываться полностью от мучного.

В хлебе присутствуют витамины группы В, витамин Е, калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила специалист, некоторые из этих полезных элементов лучше усваиваются именно из хлеба.

Также Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 г в сутки.

Кузина посоветовала не увлекаться пышными булками, и если и есть белый хлеб, то в подсушенном виде.

По её мнению, лучше отдавать предпочтение мучным изделиям из ржаной муки или из муки грубого помола, так как там находится оптимальное содержание витаминов и полезных элементов.

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