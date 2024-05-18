Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности

В аэропорту Сочи заявили об усилении мер безопасности.

«Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта, во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены», — говорится в Telegram-канале аэропорта.

В частности, будут действовать ограничения на провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов.

Пассажиров просят приезжать заранее и следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.

15 мая сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропортах Казани и Нижнекамска.