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Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности

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В аэропорту Сочи заявили об усилении мер безопасности.
Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolay Muhorin

«Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта, во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены», — говорится в Telegram-канале аэропорта.

В частности, будут действовать ограничения на провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов.

Пассажиров просят приезжать заранее и следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.

15 мая сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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