Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения
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Об этом сообщает Росавиация.
Как передаёт РИА Новости, для обеспечения безопасности полётов воздушных судов на работу в Казани и Нижнекамска введены временные ограничения.
Так, аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск, а аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск.
17 апреля на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области вводили временные ограничения. Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли самолёты.