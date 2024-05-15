Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения

Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска, воздушные гавани не отправляют и не принимают гражданские воздушные суда.

Об этом сообщает Росавиация.

Как передаёт РИА Новости, для обеспечения безопасности полётов воздушных судов на работу в Казани и Нижнекамска введены временные ограничения.

Так, аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск, а аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск.

17 апреля на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области вводили временные ограничения. Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли самолёты.