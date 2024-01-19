Гастроэнтеролог Кашух перечислила особенности растительного белка
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«Растительные белки полезны и взрослым, и детям. Увеличение их доли в рационе помогает поддерживать нормальный вес тела и улучшает пищеварение», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, замена одной — двух порций животного белка на растительный помогает на 4% снизить уровень «плохого» холестерина.
Также растительный протеин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом.
«Кроме того, источники белка растительного происхождения реже становятся причиной аллергических реакций, растительная пища быстрее переваривается и усваивается», — заключила Кашух.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала о полезных свойствах сала.