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Диетолог Жаровская назвала полезные свойства сала

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала о полезных свойствах сала.
Диетолог Жаровская назвала полезные свойства сала
  • Gettyimages.ru
  • © DredK

«Сало — это уникальный продукт. С одной стороны, оно содержит насыщенные жиры и злоупотреблять им нельзя. С другой стороны, сало — один из лидеров по содержанию арахидоновой кислоты. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая очень ценна для клеточных мембран, особенно для мембран клеток печени», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, в небольшом количестве сало можно назвать хорошим продуктом для здоровья. Лучше выбирать фермерский продукт от проверенного производителя.

«Поскольку жиры, которые находятся в сале, накапливают в своём составе не только полезные вещества (например, жирорастворимые витамины А и D), но и токсичные, а также антибиотики и гормональные препараты», — заключила Жаровская.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Ольга Воробьёва рассказала, какие завтраки могут считаться полезными. Одним из вариантов она назвала кашу из цельной крупы на молоке.

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