Диетолог Воробьёва назвала кашу из цельной крупы полезным вариантом завтрака
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«Пользы в таком приёме пищи много: во-первых, необходимая клетчатка для стимуляции работы кишечника, во-вторых, наличие полезных микроэлементов — магния, марганца, цинка, железа. И главное — запас медленноусвояемых углеводов, что благоприятно влияет на углеводный обмен и даёт чувство сытости», — заявила эксперт в беседе с newsnn.ru.
По её словам, важно не переслащивать кашу. В качестве добавки она советует использовать ягоды, семечки, орехи или сухофрукты. Также можно добавить масло, например, нерафинированное растительное.
К полезным завтракам Воробьёва отнесла и омлет с овощами.
«Любые овощи подойдут. Главное — не переусердствовать в жарке. Меняя набор овощей, можно каждый день разнообразно завтракать», — пояснила она.
Также рекомендуется творог — свежий, в сырниках или ленивых варениках.
Что касается бутербродов, то желательно использовать цельнозерновой хлеб, например, с мягким творожным сыром, томатами и красной рыбой, считает эксперт.
Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рекомендовала готовить ягодные морсы из клюквы, облепихи и калины для укрепления иммунной системы.