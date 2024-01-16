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Диетолог Воробьёва назвала кашу из цельной крупы полезным вариантом завтрака

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Диетолог и гастроэнтеролог Ольга Воробьёва рассказала, какие завтраки могут считаться полезными. Одним из вариантов она назвала кашу из цельной крупы на молоке.
Диетолог Воробьёва назвала кашу из цельной крупы полезным вариантом завтрака
  • Gettyimages.ru
  • © john shepherd

«Пользы в таком приёме пищи много: во-первых, необходимая клетчатка для стимуляции работы кишечника, во-вторых, наличие полезных микроэлементов — магния, марганца, цинка, железа. И главное — запас медленноусвояемых углеводов, что благоприятно влияет на углеводный обмен и даёт чувство сытости», — заявила эксперт в беседе с newsnn.ru.

По её словам, важно не переслащивать кашу. В качестве добавки она советует использовать ягоды, семечки, орехи или сухофрукты. Также можно добавить масло, например, нерафинированное растительное.

К полезным завтракам Воробьёва отнесла и омлет с овощами.

«Любые овощи подойдут. Главное — не переусердствовать в жарке. Меняя набор овощей, можно каждый день разнообразно завтракать», — пояснила она.

Также рекомендуется творог — свежий, в сырниках или ленивых варениках.

Что касается бутербродов, то желательно использовать цельнозерновой хлеб, например, с мягким творожным сыром, томатами и красной рыбой, считает эксперт.

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