Специалист Курбатова назвала полезные свойства морса

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рекомендовала готовить ягодные морсы из клюквы, облепихи и калины для укрепления иммунной системы.

«Благодаря витамину С, содержащемуся в морсах, организм эффективнее борется с простудами и вирусами. Также многие ягоды, используемые для приготовления морса, богаты антиоксидантами, которые способствуют борьбе со свободными радикалами», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Также она отметила, что морсы отлично помогают увлажнить организм в зимний период, когда люди часто находятся в тёплом сухом помещении.

Кроме того, при самостоятельном приготовлении морса можно контролировать количество сахара и других ингредиентов.

«Соки, особенно покупные, зачастую содержат больше сахара и меньше пищевых волокон по сравнению с морсами, которые разбавляются водой», — заключила Курбатова.

Ранее эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая порекомендовала употреблять брокколи после праздничных застолий.