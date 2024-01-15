Врач Водолазкая рассказала о пользе брокколи после праздников

Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая порекомендовала употреблять брокколи после праздничных застолий.

«При своей небольшой калорийности, этот овощ богат витаминами, витаминоподобными веществами, минералами и пищевыми волокнами», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, брокколи богата глюкозинолатами и витамином С, что улучшает адаптационные возможности организма и отвечает за упругость кожи.

Также она посоветовала разнообразить рацион имбирём, клюквой и болгарским перцем.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о полезных свойствах ананаса.