Врач Водолазкая рассказала о пользе брокколи после праздников
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«При своей небольшой калорийности, этот овощ богат витаминами, витаминоподобными веществами, минералами и пищевыми волокнами», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, брокколи богата глюкозинолатами и витамином С, что улучшает адаптационные возможности организма и отвечает за упругость кожи.
Также она посоветовала разнообразить рацион имбирём, клюквой и болгарским перцем.
Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о полезных свойствах ананаса.