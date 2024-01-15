RT в Telegram
Подпишись

Врач Водолазкая рассказала о пользе брокколи после праздников

Короткая ссылка
Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Biogena Ангелина Водолазкая порекомендовала употреблять брокколи после праздничных застолий.
Врач Водолазкая рассказала о пользе брокколи после праздников
  • Gettyimages.ru

«При своей небольшой калорийности, этот овощ богат витаминами, витаминоподобными веществами, минералами и пищевыми волокнами», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, брокколи богата глюкозинолатами и витамином С, что улучшает адаптационные возможности организма и отвечает за упругость кожи.

Также она посоветовала разнообразить рацион имбирём, клюквой и болгарским перцем.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о полезных свойствах ананаса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить